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Як супермаркети змінили ціни на соняшникову олію та вершкове масло наприкінці червня

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как изменились цены на подсолнечное и сливочное масло

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема, супермаркети змінили ціни на соняшникову олію та вершкове масло  – за місяць ці продукти подорожчали. При цьому деякі виробники знизили вартість своєї продукції

Порівняння цін на олію в українських супермаркетах станом на 26 червня опублікував сайт TODAY.UA, передає NNS

Так, рафінована соняшникова олія ТМ “Олейна” ємністю 850 мл у червні зросла в ціні з 58,50 грн до 63,22 грн, а олія “Щедрий Дар” 870 мл – з 61,52 грн до 63,05 грн.

У супермаркеті Auchan олія “Олейна” коштує 64,10 грн, дешевше цінник у Метро (61,50 грн), Novus (62,19 грн). Найдорожча олія цієї торгової марки продається у супермаркеті “Мегамаркет” по 65,10 грн за 850 мл.

Соняшникова олія торгової марки “Щедрий дар” ємністю 870 мл у супермаркеті Novus коштує 63,39 грн, а у Varus – 62,70 грн.

У супермаркетах АТБ можна купити 3 л олії ТМ “Щедрий дар” за 215,50 грн, тоді як 0,7 л коштує 54,59 грн. Олія “Олейна” ємністю 850 мл коштує 61,59 грн за пляшку.

Як супермаркети змінили ціни на соняшникову олію та вершкове масло наприкінці червня

Що стосується цін на вершкове масло в українських супермаркетах, то масло “Селянське” жирністю 72,5% (200 грам) подорожчало у червні з 60,18 грн до 64,83 грн. У той же час олія “Яготинська” 73% (200 грам) подешевшала з 62,45 грн у травні до 61,96 грн у червні.

Найдешевше пачка вершкового масла ТМ “Селянське” коштує у “Метро” – 61,90 грн. Там же можна купити масло “Яготинське” за травневою ціною – 60,50 грн.

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Як змінилися ціни на сало та вершкове масло в Україні

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