Як супермаркети змінили ціни на соняшникову олію та вершкове масло наприкінці червня

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема, супермаркети змінили ціни на соняшникову олію та вершкове масло – за місяць ці продукти подорожчали. При цьому деякі виробники знизили вартість своєї продукції

Порівняння цін на олію в українських супермаркетах станом на 26 червня опублікував сайт TODAY.UA, передає NNS

Так, рафінована соняшникова олія ТМ “Олейна” ємністю 850 мл у червні зросла в ціні з 58,50 грн до 63,22 грн, а олія “Щедрий Дар” 870 мл – з 61,52 грн до 63,05 грн.

У супермаркеті Auchan олія “Олейна” коштує 64,10 грн, дешевше цінник у Метро (61,50 грн), Novus (62,19 грн). Найдорожча олія цієї торгової марки продається у супермаркеті “Мегамаркет” по 65,10 грн за 850 мл.

Соняшникова олія торгової марки “Щедрий дар” ємністю 870 мл у супермаркеті Novus коштує 63,39 грн, а у Varus – 62,70 грн.

У супермаркетах АТБ можна купити 3 л олії ТМ “Щедрий дар” за 215,50 грн, тоді як 0,7 л коштує 54,59 грн. Олія “Олейна” ємністю 850 мл коштує 61,59 грн за пляшку.

Що стосується цін на вершкове масло в українських супермаркетах, то масло “Селянське” жирністю 72,5% (200 грам) подорожчало у червні з 60,18 грн до 64,83 грн. У той же час олія “Яготинська” 73% (200 грам) подешевшала з 62,45 грн у травні до 61,96 грн у червні.

Найдешевше пачка вершкового масла ТМ “Селянське” коштує у “Метро” – 61,90 грн. Там же можна купити масло “Яготинське” за травневою ціною – 60,50 грн.

Як змінилися ціни на сало та вершкове масло в Україні