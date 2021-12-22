Українский модельєр Андре Тан розповів підписникам, як правильно зберігати одяг, щоб він швидко не зіпсувався. Фахівець також застеріг від використання вологих серветок на плямах. Адже вони можуть закріпити бруд або зіпсувати колір

Виявилося, що багато людей припускаються однакових помилок, які з часом псують якість одягу. Про це модний експерт написав на своїй офіційній сторінці в Instagram, щоб розвіяти популярні міфи і допомогти бажаючим організувати свій гардероб. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Андре зізнався, що його дивують люди, які не ховають несезонний одяг, а залишають його на полицях з актуальними елементами. На його думку, такий склад теплих кофтинок з літніми майками викликає ілюзію великого гардеробу і не дає об’єктивно оцінити кількість потрібних речей.

Щоб не засмічувати простір, експерт радить розділити одяг на сезони осінь/зима та весна/літо. Перед тим, як ховати непотрібні речі, їх потрібно випрати та попрасувати – це допоможе запобігти прояву прихованих дефектів та закріпленню плям.

Окрім цього, варто з обережністю підходити до зберігання улюбленого вбрання на протязі багатьох місяців. Перш за все варто підібрати правильні вішаки та натуральні кофри, щоб створити необхідну циркуляцію повітря. Від поліетиленових пакетів краще відмовитися.

Тан рекомендує підбирати вішаки, які підходять за плечовим розміром, щоб не деформувати виріб, а вішати їх: від короткого до довгого одягу та від світлих до темних відтінків. Натомість важкі та об’ємні елементи краще зберігати в складеному вигляді.

В кінці допису модельєр розвіяв два популярні міфи про те, що сіль та вологі серветки можуть допомогти швидко позбутися плям.

“Якщо з’явилася пляма – не використовуйте сіль або вологі серветки! Це міф! Вони можуть тільки закріпити забруднення та зірвати колір”, – написав він.

Натомість Андре радить забрати вологу та бруд чистою сухою серветкою і звернутися до спеціалістів на протязі найближчих 2 днів. Адже чим довше пляма зберігається на одязі, тим важче її вивести.

Коротко про зірку:

Андре Тан – український модельєр і дизайнер одягу. Пройшов навчання на фабриці Hugo Boss в Німеччині й в Saint Martin’s college of Art в Британії. У листопаді 2019 року став президентом Ukrainian Fashion Council.

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