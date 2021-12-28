ПриватБанк повідомив своїм клієнтам графік роботи на новорічні свята. Відділення фінустанови по всій Україні працюватимуть 31 грудня на годину менше, ніж зазвичай, а з 1 по 3 січня будуть закриті

У клієнтів ПриватБанку, яким наприкінці року слід закрити свої питання, залишилося три дні. У вівторок, середу та четвер банк працюватиме у звичному режимі (з 9:00 до 18:00), а у п’ятницю (31 грудня) – до 17:00. Платежі 31 грудня прийматимуться лише до 13:00. Працівники банку повернуться на роботу 4 січня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

З 7 по 9 січня ПриватБанк знову зачиниться у зв’язку з Різдвом. Ймовірно, робочий день буде перенесено з п’ятниці на другий день, але поки що в банку про це не повідомляють.

При цьому всі клієнти ПриватБанку навіть у святкові дні зможуть поповнювати мобільний телефон, оплачувати комунальні послуги та здійснювати інші платежі не виходячи з дому через мобільний додаток Приват24. Електронні платежі будуть виконуватись, але гроші на рахунок усім адресатам надійдуть уже 4 січня.

Заявки на валютно-обмінні операції в ПриватБанку 31 грудня прийматимуться до 13:00, але платежі за кордон уже не здійснюватимуться. Їх треба встигнути зробити до 30 грудня включно. 7,8 та 9 січня також будуть вихідними днями.

Банкомати та термінали ПриватБанку продовжать на Новий рік та Різдво працювати цілодобово.

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