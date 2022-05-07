Як перевірити номер телефона на прослуховування розмов – корисні сервіси

Багато українців у зв’язку з повномасштабною війною побоюються говорити з рідними по телефону. Є спеціальні коди, за якими можна перевірити номер телефона на прослуховування розмов
В Центрі протидії дезінформації стверджують, що на окупованих територіях можливе втручання в роботу мобільного зв’язку та стільникового обладнання. Прослуховування можу відбуватись за паралельною переадресацією, де виклик може йти одразу на два номери: до абонента та чужого номера.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.
Для безпеки необхідно скористатись сервісними кодами, які допоможуть виявити переадресацію переадресації виклику на вашому номері.
У Центрі наводять сервісні коди, які є універсальними та підходять для всіх телефонів:
- *#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.
- *#43# виклик – статус послуги очікування виклику.
- *#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.
- *#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.
- ##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.
У будь-якому випадку ми радимо вам користуватись месенджерами з захищеним шифруванням.
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Як розпізнати прослуховування у телефоні та способи захисту від цього
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