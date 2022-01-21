Як отримати пенсію померлого родича і хто має на це право

Отримати пенсію померлого родича, можуть його рідні. Як це зробити і куди звертатися

Для цього слід звернутися до органів Пенсійного фонду. При цьому родичам буде виплачено пенсію, недоотриману померлим по місяць його смерті включно.

Тобто якщо навіть пенсіонер помер 1-го числа, а пенсію він отримував, наприклад, 20-го, все одно родичам мають її виплатити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Хто має право на отримання пенсії померлого родича?

Таке право мають або члени сім’ї померлої людини, які разом з ним проживали та вели спільне господарство, або непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні покійного. У другому випадку немає значення, проживали вони разом із померлим чи ні.

Як можна оформити виплату пенсії померлої людини?

Для цього слід звернутися до органів Пенсійного фонду. При зверненні до ПФ потрібно мати такі документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, що підтверджують родинний зв’язок із померлим;

документ, що підтверджує особу заявника;

свідоцтво про право на спадщину – у випадку, якщо пенсія входить до складу спадщини.

При цьому слід пам’ятати, що подати документи на отримання пенсії померлої людини можна протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

Якщо померлий пенсіонер ні з ким не проживав спільно, а також не мав на утриманні непрацездатних членів сім’ї, то пенсія, яка була йому не виплачена, включається у спадок.

Слід також знати, що родичі пенсіонера в деяких випадках можуть претендувати не на місячну пенсію померлого, а на більшу суму. Це можливо в тому випадку, якщо померлий відкладав кошти на накопичувальну пенсію, проте не встиг її отримати у зв’язку зі своєю смертю.

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