Як отримати безоплатну медичну допомогу у стаціонарі під час війни переселенцям

Куди звертатися внутрішньопереміщеним особам щоб отримати медичну допомогу у стаціонарі під час війни

Якщо медзаклад вимагає у пацієнта кошти — це порушення. У таких ситуаціях слід звертатися зі скаргою.

Українцям нагадали, що медична допомога у стаціонарі будь-якої лікарні, що має відповідний договір з НСЗУ (Національна служба здоров’я України), є для них безоплатною.

Про це йдеться у новій публікації на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nnews.com.ua

“З початку війни в Україні багато громадян були змушені змінити місце проживання. Разом із тим #МОЗ нагадує, що допомога в стаціонарі надається безоплатно — незалежно від того, де проживають пацієнти і який заклад вирішують обрати для госпіталізації.”, – йдеться у публікації.

У МОЗ пояснили, що весь обсяг медичних та супутніх послуг, передбачений пакетом медичних послуг, є гарантованим, і пацієнти не повинні ні за що доплачувати.

“Зокрема, він охоплює всі необхідні пацієнтам напрямки: кардіологія, неврологія, інфекційні хвороби, пульмонологія, гастроентерологія, педіатрія тощо. Якщо медзаклад вимагає у пацієнта кошти — це порушення. У таких ситуаціях слід звертатися зі скаргою: до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19; на гарячу лінію НСЗУ 16-77”, – говорять там.

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