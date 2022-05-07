Як оформити допомогу в 1000 доларів в «Дії»

На жаль, багато бізнесів та підприємств зазнали збитків через повномасштабну війну. Проте, уряд закликає підприємців відновлювати свою роботу та буде допомагати їм. Підприємці можуть оформити допомогу в 1000 доларів в «Дії»
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан
В Україні ухвалили проєкт USAID, що означає «Конкурентноспроможна економіка України». Вір допоможе підтримати малий бізнес. Близько 100 підприємців зможуть отримати допомогу у розмірі 1000$.
Підприємці можуть використати кошти як забажають. Наприклад, на покращення презентації, маркетингу, логістики, тощо. Умовою є те, що підприємці повинні бути зареєстровані як ФОП та працювати під час війни. Допомогу зможуть отримати навіть виробники фізичних товарів.
Подати заявку потрібно додати за посиланням. Її можна подати з 27 квітня по 10 травня. А 24 травня буде оголошено 100 щасливчиків-підприємців.
Деякі українці зможуть отримати по 1000 доларів – на що спрямована допомога
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