Як мають працювати торгово-розважальні центри під час тривоги в Україні

Рятувальники пояснили як мають працювати торгово-розважальні центри під час повітряної тривоги в Україні

ТРЦ під час тривоги повинні припиняти свою роботу. Відвідувачів мають евакуювати до найближчого укриття.

Про це повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий на брифінгу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Мають повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення”, – пояснив він.

Під час повітряної тривоги усі магазини повинні закриватися, а перегляди перериватися.

Торгові центри можуть відкриватися та продовжувати будь-яку роботу тільки після оголошення про закінчення тривоги.

У Полтавській області проведуть перевірки всіх торгово-розважальних центрів. Перевірять, зокрема, чи визначені безпечні місця для перебування там відвідувачів під час повітряної тривоги. До роботи залучать представників ДСНС, поліції та інших.

27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Кременчуку. Поцілили у ТРЦ “Амстор”. У торговому центрі працювали усі магазини та відділи, перебували сотні цивільних.

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