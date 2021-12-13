Як діяти якщо сімейний лікар захворів або звільнився

У Національній службі охорони здоров’я України (НСЗУ) розповіли, як діяти в ситуації, якщо сімейний лікар захворів або звільнився

У розпал пандемії коронавірусу багато українці часто стикаються з ситуацією, коли вони не можуть потрапити на прийом до сімейного лікаря. Це може бути пов’язано з хворобою, відпусткою або звільненням лікаря. Як діяти в даній ситуації NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов’язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай інформують пацієнтів декількома способами:

оголошенням безпосередньо в самому закладі;

на веб-сайті установи;

на сторінці у соціальній мережі;

за телефоном пацієнтам, які були до лікаря записані.

У випадку, якщо лікар відсутній з інших непередбачених обставин, медзаклад повідомляє про це в перший же день.

Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це повинні проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Коли вам раптом знадобилося звернутися до сімейного лікаря, а він на лікарняному, то варто дізнатися, хто його зараз замінює.

“Майже в кожній поліклініці і амбулаторії є черговий лікар, який приймає пацієнтів”, – відзначили в НСЗУ.

Що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився

Зазвичай у такій ситуації пацієнту пропонують укласти декларацію з іншим сімейним лікарем. Це можна зробити в медустанові, на вибір. Також пацієнт має право укласти декларацію в іншому медичному закладі. Вибрати лікаря можна на сайті НСЗУ.

Також Центри первинної медичної допомоги зобов’язані інформувати пацієнтів про звільнення тих лікарів, з якими підписані декларації. Зазвичай така інформація розміщена в медустановах. Вона може бути на сайті закладу або на сторінці установи в соціальних мережах. Також пацієнтів можуть повідомити особисто. Це можуть зробити по телефону або іншим способом, який раніше вибрав пацієнт. У медустанові повинні протягом одного місяця після звільнення повідомити пацієнтів про те, що у них закінчується термін укладеної декларації через звільнення сімейного лікаря.

Для укладання декларації з новим сімейним лікарем потрібно: отримати згоду лікаря після візиту до нього, принести всі необхідні документи, підписати декларацію.

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