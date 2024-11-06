Про це повідомили Офіс генпрокурора та поліція Херсонщини, передають “Новини України – НСН”.

За даними слідства, 48-річний чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Упродовж 2023 року, використовуючи свої «повноваження», разом із росіянами він забезпечив незаконне передання тварин заповідника до аналогічних російських установ.

Вивіз червонокнижних тварин до Росії – псевдодиректору «Асканії-Нової» оголосили підозру

Зокрема, слідство встановило, що до біосферного заповідника «Ростовський» та Асоціації зі збереження та відновлення рідкісних видів тварин та видів тварин, що зникають, «Жива природа степу» з «Асканії-Нової» були незаконно перевезені тварини, занесені до Червоної книги України.

Окупанти з поплічниками вивезли двох зебр Чапмана, двох американських бізонів та стільки ж коней Пржевальського та оленів Давида. Завдані українському заповіднику збитки, за даними слідства, становлять понад 22 мільйони гривень.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» включений до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО, яка захищена від розграбування Гаазькою конвенцією. Відтак незаконне передання тварин є воєнним злочином розграбування, порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення та Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі.

Дії «директора» слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ці статті передбачають від 8 до 12 років за ґратами. Псевдодиректору заочно повідомили про підозру.

Це вже друге кримінальне провадження, відкрите щодо зловмисника. Раніше йому оголосили підозру в колабораційної діяльності за те, що він «очолив» окупований заповідник.

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