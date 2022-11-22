Виплата субсидій в Україні з січня зміняться – як обрати зручний спосіб їх отримання

З 1 січня 2023 року в Україні зміниться виплата субсидій на житлово-комунальні послуги. Таким чином українці отримуватимуть пільги лише грошима. Як обрати зручний варіант отримання пільг

Про це повідомило видання «На Пенсії», інформує NNS дізнався

Зазначають, що існують декілька видів отримання пільгових грошей.

З січня виплата субсидій в Україні зміниться

Своєю чергою пільговики можуть вже зараз вибрати підходящий варіант отримання грошей. Зокрема, Пенсійний фонд України переказуватиме гроші:

на пенсійні рахунки людям, які одержують пенсію у банках або через відділення “Укрпошти”;

на поточні рахунки людям, які не одержують пенсію. Ці рахунки будуть відкриті в “Ощадбанку” за зверненням органів Пенсійного фонду України. Це відбудеться автоматично, тобто без заяв отримувача про відкриття банківського рахунку. Проте ПФУ поінформують про це українців у паперовій формі або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

у готівковій формі виплата пільг здійснюватиметься після укладення договору одержувача з “Ощадбанком”.

Додають, що виплати поштою або на рахунок обраного банку можна отримати вже в грудні, якщо звернутися із відповідною заявою до управління соцзахисту до 30 листопада включно.

Українці, які не в змозі самостійно оплатити житлово-комунальні послуги, можуть претендувати на отримання субсидії. Проте за словами першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, є випадки, у яких можуть позбавити таких виплат.

Джерело

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