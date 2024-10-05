Українці, виключені з військового обліку, мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Але при цьому вони повинні мати при собі документ, без якого це буде неможливо.

Про це на порталі “Юристи.UA” написав адвокат Юрій Айвазян, передають “Новини України – НСН”.

На відміну від знятих з військового обліку, виключені з військового обліку громадяни не є військовозобов’язаними і не підлягають мобілізації.

Виїзд за кордон виключених з обліку – за якої умови це можливо

Тому вони можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Але для того, аби перетнути державний кордон в особливий період, такі громадяни, крім закордонного паспорту, повинні мати при собі ще один документ.

Цим документом є військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — де буде вказано, що ця особа виключена з військового обліку.

Без військово-облікового документу навіть виключеного з обліку громадянина не випустять за кордон.

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