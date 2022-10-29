Втрати ворога на війні в Україні перевищили 70 000 – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні близько 550 своїх військових, повідомив вранці 29 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні втрати ворога на війні перевищили 70 000

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 70 250 осіб, йдеться в повідомленні Генштабу

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

танків ‒ 2659 (19 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5401 (+23)

артилерійських систем – 1708 (+9)

РСЗВ – 380 (+1)

засобів ППО ‒ 195 (+3)

літаків – 273 (+1)

гелікоптерів – 252 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)

крилатих ракет ‒ 351

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)

спеціальної техніки ‒ 152 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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