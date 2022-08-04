Втрата роботи під час війни: що робити у випадку звільнення, і як зберегти робоче місце за собою

Чимало українців з початку повномасштабної війни втратили свою роботу. А деякі балансують на межі, ризикуючи щодня позбутися робочого місця та засобів для існування. Втрата роботи під час війни – одна з найбільших проблем, з якою людині дуже важко впоратися поодинці

Як треба діяти, аби не втратити роботу, і як чинити, якщо ви її вже втратили, розповів радник голови Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Два роки будуть найскладнішими

Два роки, 2022 та 2023, будуть найскладнішими як для країни загалом, так і для кожного українця. Навіть якщо вдасться завершити війну цього року, то наступний рік також буде важким крані. Адже в країні зруйновано всі економічні зв’язки, які налагоджувалися десятиліттями. До того ж, зруйновано дуже багато важливих об’єктів, у тому числі промислових підприємств та об’єктів інфраструктури. Все це не поновити за один місяць. І тому країні знадобиться чимало часу, щоби прийти до тями.

Роботу може втратити кожен

Втрата роботи під час війни – буденне явище, але при цьому страшне у своїй буденності. Втративши роботу, людина насправді залишається без засобів для існування. А якщо врахувати, що чоловіків ще й не випускають із країни, то принаймні половина безробітних українців має дуже мало шансів знайти собі заробіток під час війни.

Як не втратити роботу

Якщо підприємство, на якому ви працювали, підлягає ліквідації, то тут уже нічого не вдієш: безробітними стануть усі. А от якщо на роботі просто відбувається скорочення, замасковане під модне слово “оптимізація”, то за своє місце варто поборотися. Шукати зачіпки в законах, які допоможуть вам залишитись на роботі – марно. Верховна Рада нещодавно спростила складні відносини між найманим працівником і роботодавцем, залишивши роботодавцю право на все, а працівнику – на все решту.

Єдиний вихід – ваша незамінність на роботі. Якщо роботодавець бачить, що ви приносите підприємству набагато більший прибуток, ніж вам платять, то ви – потрібний працівник. А отже, вас позбавлятимуться в останню чергу. Тому станьте незамінним працівником, і втрата роботи вам не загрожуватиме.

Підтримуйте зв’язок із близькими людьми

У таке лихоліття, як зараз, це особливо важливо. Підтримка рідних або друзів – це те, що не дасть вам пропасти. Причому, в багатьох випадках у буквальному сенсі. Усе дуже просто: якщо ви залишилися без роботи, близькі люди допоможуть вам вижити. Якщо хтось із них втратив роботу, ви підтримаєте їх матеріально і морально.

Шукайте нову роботу

Найімовірніше, ви не зможете знайти зараз роботу за фахом. Шукайте та погоджуйтесь на іншу. Не ремствуйте, що ви нічого не знаєте і не вмієте в новій спеціальності. Дорогу здолає той, хто йде. Будьте сильними, спритними, гнучкими та впевненими в собі. У вас усе вийде.

Використовуйте час вимушеного безробіття для набуття нових навичок

Після війни країна гостро потребуватиме кожної пари умілих рук і кожної розумної голови. Тому не сидіть і не чекайте, поки вам впаде манна з неба, а навчайтеся. Тим більше, що зі втратою роботи у вас з’явилося багато вільного часу. Вчіть іноземну мову, ази програмування, опановуйте практичні навички. Благо зараз, в епоху інтернету, в Мережі можна знайти десятки платних та безплатних вебінарів – було б лише бажання.

Якщо ви не проґавите цей час і використаєте його з максимальним ККД, вам буде набагато простіше знайти свою нішу після війни. І, можливо, ваша нова професія сподобається вам і принесе набагато більше грошей, ніж минула.

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