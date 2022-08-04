99
Україна
Тег:
99

Втрата роботи під час війни: що робити у випадку звільнення, і як зберегти робоче місце за собою

Дата
потеря работы во время войны - как избежать и что делать при увольнении

Чимало українців з початку повномасштабної війни втратили свою роботу. А деякі балансують на межі, ризикуючи щодня позбутися робочого місця та засобів для існування. Втрата роботи під час війни – одна з найбільших проблем, з якою людині дуже важко впоратися поодинці

Як треба діяти, аби не втратити роботу, і як чинити, якщо ви її вже втратили, розповів радник голови Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Два роки будуть найскладнішими

Два роки, 2022 та 2023, будуть найскладнішими як для країни загалом, так і для кожного українця. Навіть якщо вдасться завершити війну цього року, то наступний рік також буде важким крані. Адже в країні зруйновано всі економічні зв’язки, які налагоджувалися десятиліттями. До того ж, зруйновано дуже багато важливих об’єктів, у тому числі промислових підприємств та об’єктів інфраструктури. Все це не поновити за один місяць. І тому країні знадобиться чимало часу, щоби прийти до тями.

Роботу може втратити кожен

Втрата роботи під час війни – буденне явище, але при цьому страшне у своїй буденності. Втративши роботу, людина насправді залишається без засобів для існування. А якщо врахувати, що чоловіків ще й не випускають із країни, то принаймні половина безробітних українців має дуже мало шансів знайти собі заробіток під час війни.

Втрата роботи під час війни: що робити у випадку звільнення, і як зберегти робоче місце за собою

Як не втратити роботу

Якщо підприємство, на якому ви працювали, підлягає ліквідації, то тут уже нічого не вдієш: безробітними стануть усі. А от якщо на роботі просто відбувається скорочення, замасковане під модне слово “оптимізація”, то за своє місце варто поборотися. Шукати зачіпки в законах, які допоможуть вам залишитись на роботі – марно. Верховна Рада нещодавно спростила складні відносини між найманим працівником і роботодавцем, залишивши роботодавцю право на все, а працівнику – на все решту.

Єдиний вихід – ваша незамінність на роботі. Якщо роботодавець бачить, що ви приносите підприємству набагато більший прибуток, ніж вам платять, то ви – потрібний працівник. А отже, вас позбавлятимуться в останню чергу. Тому станьте незамінним працівником, і втрата роботи вам не загрожуватиме.

Підтримуйте зв’язок із близькими людьми

У таке лихоліття, як зараз, це особливо важливо. Підтримка рідних або друзів – це те, що не дасть вам пропасти. Причому, в багатьох випадках у буквальному сенсі. Усе дуже просто: якщо ви залишилися без роботи, близькі люди допоможуть вам вижити. Якщо хтось із них втратив роботу, ви підтримаєте їх матеріально і морально.

Шукайте нову роботу

Найімовірніше, ви не зможете знайти зараз роботу за фахом. Шукайте та погоджуйтесь на іншу. Не ремствуйте, що ви нічого не знаєте і не вмієте в новій спеціальності. Дорогу здолає той, хто йде. Будьте сильними, спритними, гнучкими та впевненими в собі. У вас усе вийде.

thumb coworkers

Використовуйте час вимушеного безробіття для набуття нових навичок

Після війни країна гостро потребуватиме кожної пари умілих рук і кожної розумної голови. Тому не сидіть і не чекайте, поки вам впаде манна з неба, а навчайтеся. Тим більше, що зі втратою роботи у вас з’явилося багато вільного часу. Вчіть іноземну мову, ази програмування, опановуйте практичні навички. Благо зараз, в епоху інтернету, в Мережі можна знайти десятки платних та безплатних вебінарів – було б лише бажання.

Якщо ви не проґавите цей час і використаєте його з максимальним ККД, вам буде набагато простіше знайти свою нішу після війни. І, можливо, ваша нова професія сподобається вам і принесе набагато більше грошей, ніж минула.

Головні умови звільнення з роботи при виїзді за кордон під час війни

To Top