Всі житлові будинки в Україні будуть включені до ОСББ до 1 березня

В Україні всі житлові будинки будуть включені до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) до 1 березня 2022 року

Відповідний законопроект Кабінету Міністрів підтримала Верховна Рада. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До початку весни 2022 року органи місцевої влади по всій території країни зобов’язали оголосити та провести конкурс за призначенням управителя у всіх багатоквартирних будинках, які наразі не уклали договору з ОСББ. Проект закону №6103 про внесення змін до закону “Про житлово-комунальні послуги” розроблено з ініціативи Кабміну. Документ уже ухвалено парламентом за основу. За ухвалення цього законопроекту віддали свої голоси 261 народний депутат.

У Міністерстві регіонального розвитку України, яке є основним автором законопроекту, пояснили, що мешканці багатоквартирних будинків мають право обирати форму управління будинком та створювати ОСББ, це передбачено новою редакцією закону “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 2015 року. У той же час, тимчасові рамки для прийняття відповідного рішення були обмежені.

“За шість років з моменту прийняття закону про ОСББ слід зазначити, що свідомість співвласників є критично низькою. У більшості багатоквартирних будинків співвласники займають пасивну позицію – майже у третини зараз не створені ОСББ, не обрані управителі”, – зазначено у тексті пояснювальної записки до документа.

Внаслідок відсутності тимчасових обмежень в Україні станом на квітень 2021 року було створено ОСББ лише у 36 000 будинків (20%) із загальної кількості близько 180 000 багатоквартирних будинків. У 71 000 (39%) будинків керуючий був призначений за результатами конкурсу органами місцевого самоврядування або обраний співвласниками самостійно. Інші 28% багатоквартирних будинків досі не приєдналися до ОСББ.

В уряді заявили, що переведення всіх багатоквартирних будинків в ОСББ слід якнайшвидше завершити. Виконання цієї вимоги автори законопроекту пропонують покласти на місцеву владу. Відповідні конкурси щодо призначення управителя по будинках, співвласники яких не визначилися з формою управління, пропонується провести до кінця зими 2022 року.

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