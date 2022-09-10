Вручення повістки на підприємстві – чи зберігається за мобілізованими робоче місце, посада і зарплата

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація. Повістки продовжують вручати, і в тому числі працевлаштованим офіційно в різних компаніях, на підприємствах і заводах. Чи зберігається за мобілізованими робоче місце

У випадку призову на службу працівник повинен на невизначений час залишити своє робоче місце. Які права має він зараз? Чи може він потім повернутися на ту саму посаду? Чи зберігається його заробітна плата? Ось як все це відбувається станом на сьогоднішній день.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Зберігається лише робоче місце, а зарплата вже ні

До 19 липня особи, які були мобілізовані, а до цього офіційно працюючі могли отримувати й надалі заробітну плату. Потім Уряд вирішив зняти це навантаження з роботодавців. Мовляв, мобілізація надто масштабна, і якщо з одного заводу заберуть понад 20% працівників, то роботодавець збанкрутує, продовжуючи виплачувати їм усім зарплату.

У той же час, робоче місце залишається за працівником. Тобто коли чоловік чи жінка повернуться з фронту, вони мають право повернутися на колишнє місце роботи і на ту посаду, на якій працювали до мобілізації.

Також існує спеціальна процедура звільнення, якщо прийшла повістка:

1. Працівник повинен повідомити роботодавцю про факт мобілізації. Здебільшого це спеціальна заява.

2. Роботодавець повинен видати наказ про звільнення з роботи у зв’язку з мобілізацією та вказати у наказі, що за працівником зберігається його робоче місце.

Мобілізацію подовжено до листопада, проте на ці дати дивитися не потрібно. Військовий стан, як і мобілізацію, однозначно продовжуватимуть доти, доки триватимуть бойові дії. Так само їх можуть раніше й скасувати, якщо війна завершиться швидше.

Компенсація роботодавцям продовжує виплачуватись

До речі про робочі місця та права роботодавців та працівників. На серпень 2022 року роботодавці отримали понад 37 мільйонів гривень компенсації за те, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.

За одного такого працівника роботодавець одержує 6500 грн.

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