Впровадження продуктових талонів – переваги та недоліки системи

В Україні безпрецедентно зростають ціни на енергоносії . Як наслідок, дорожчають продукти. Це спонукає владу подумати про впровадження продуктових талонів. Їх видаватимуть соціально незахищеним верствам населення. Розбираємо плюси та мінуси можливої реалізації продуктових талонів

Що думають експерти, в чому плюси та мінуси вищезгаданої ініціативи NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

Впровадження ідеї, за словами уряду, дещо стабілізує ситуацію в країні. Адже теперішнє зростання цін — не межа. На період карантину підвищення вартості продуктів стримує державне регулювання цін на десяток позицій. Фіксована вартість у молока, хліба, круп та олії, загалом, у соціально значущих продуктів.

Переваги системи

В ідеалі переваги системи полягають в постійному пошуку шляхів (з боку влади) для вирішення проблем, повʼязаних з нестабільною ситуацією в країні. Так, ціни зростають, і за великим рахунком, на все. Основною причиною, яку називають в Офісі президента, стало підвищення вартості енергоносіїв та сировини. У свою чергу це зумовлює збільшення цін на продукти.

Тож соціально незахищені верстви населення отримають цей мінімальний захист з боку влади. А це вже підвищує довіру до неї, а також, в якомусь плані, матеріальне становище українців.

Генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков у Facebook спрогнозував можливе зникнення на певний період з полиць магазинів соціально значущих продуктів. Оскільки максимальна торгова надбавка на їх роздрібні ціни у розмірі 10% не покриває витрати операторів ринку. Це оплата логістики, сезонного списання та інших операційних послуг.

Що думає про це влада

Влада ж переконана, що продуктові талони стимулюватимуть внутрішній ринок. А також сприятимуть покращенню ситуації у виробників всередині країни.

Таку ж думку висловила економічний експерт Тетяна Острікова в коментарях під вищезгаданим постом. Вона зазначила, що грамотне впровадження програми карток на продукти в Україні матиме більш позитивний вплив на виробників, ніж фіксована вартість цін на соціальні продукти. Як приклад вона навела систему у США. А також запропонувала, як краще втілити це на практиці, щоб від цього виграли всі.

“Існують різні способи забезпечити незаможних громадян необхідними продуктами. Серед них — досвід США: виплати сум на спеціальні платіжні картки, якими можна розрахуватися в сертифікованих магазинах і ярмарках. Серед них — компенсація (часткова) виробникам продуктів вартості енергоресурсів, щоб стримати зростання цін. Податки скасувати на операції з продажу таких продуктів, врешті-решт…” — написала вона.

За таких умов запровадження талонів на продукти можна вважати позитивною ініціативою для обох сторін. А саме, для українців, що входять до соціально незахищеної групи населення, і для виробників товарів, а в свою чергу — торгових мереж.

Треба зауважити,, що впровадження талонів планується не подібно системі Радянського Союзу, необхідність якої була викликана дефіцитом продуктів харчування, а за прикладом food stamps США, що також можна вважати позитивним моментом ініативи. Адже подібна система існує на практиці, і завдяки цьому ми здатні оцінити всі її нюанси.

Недоліки системи

Серед недоліків системи можна виділити і так всім відомий – впровадження через портал “Дія”. Якщо реалізацію програми запустять саме через “Дію”, то в багатьох людей, що відносяться до соціально незахищених верств населення (для кого і планують впровадити талони), не буде можливості повноцінно користуватися привілегією. Чому так трапиться?

Велика кількість з цієї групи українців не мають смартфонів або ж не знають навіть, як користуватися застосунком. А комусь невідомо навіть про його існування. Мова йде про нестачу грошей на купівлю продуктів, не говорячи вже про смартфони.

Ще одним каменем спотикання може стати дороговизна програми

Чимало експертів вже висловилися з цьго приводу. Наприклад, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що багатьом українцям такі картки допомогли б. Однак він сумнівається, що держава матиме достатньо грошей на фінансування “продуктових карток”, адже в країні дефіцит бюджету.

За його словами, потрібно виділити як мінімум 50 млрд грн на продукти, і це за дефіциту бюджету в 188 млрд грн.

За підрахунками, державі на це потрібно 16,7 млрд грн. Проте ця цифра надто занижена. Оскільки рахували один талон на одне домогосподарство. А згідно з кількістю продуктів, що до нього входять, та кількістю людей в одному домогосподарстві, таку суму варто збільшувати у кілька разів.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів про ще одну можливу проблему: кому давати подібні талони.

Він заявляє, що домогосподарства, що отримували субсидії (а їх 20 тисяч) показували нульові доходи і водночас купували автомобілі й квартири.

“40% економіки перебуває у тіні. Як можна визначити, кому потрібна допомога реально? Крім того, хто буде цим займатися, хто видаватиме ці талони? Тут дуже багато питань, і я не уявляю, як можна щось подібне запровадити у нас”, — каже Рева.

Загалом, кінцевий вигляд, функціонал тощо продуктових талонів ще невідомий. Ініціатива Кабміну перебуває лише на громадському обговоренні.

Подібні ініціативи карток на продукти діють у США, Бельгії, Франції та інших країнах світу. Кожна має свої особливості та сферу застосування.

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