Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох підводних та одного надводного носія «Калібрів». В ОК «Південь» попередили про високий рівень ракетної загрози

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Про це розповідає НСН з посиланням на Укрінформ.

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі – в ОК «Південь» попередили про небезпеку

«Ворог нарощує свою присутність у Чорному морі. Якщо в ніч ми входили з розумінням, що на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома «Калібрами», то під ранок ворог додав ще один надводний ракетоносій. Тобто корабельне угруповання збільшено до дев’яти одиниць, і три ракетоносії продовжують бойове чергування. Загальний залп у такому випадку може сягати 16 «Калібрів», – повідомила Гуменюк

Вона наголосила, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Як ми повідомляли, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, чи можуть окупанти або ЗСУ атакувати через Каховське водосховище

Потрібен дуже тривалий проміжок часу, щоб земля просохла на кілька десятків сантиметрів, аби по ній мала можливість рухатися техніка.

Українська армія, як і російські окупанти, не має технічної можливості форсувати Дніпро в районі Каховського водосховища.

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