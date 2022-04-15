Волонтерський проект «Прихисток» – як оформити компенсацію за комуналку у розмірі 450 гривень

В Україні власники житла, які в період війни прийняли у себе вимушених переселенців, мають право отримати компенсацію за комунальні послуги у розмірі 450 гривень за кожного зареєстрованого. Виплати можна оформити через волонтерський проект “Прихисток” – як це зробити

Оформити виплати можна через волонтерський проект “Прихисток”, який уже став аналогом “єПідтримки”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Подати заяву про готовність прийняти у себе вдома переселенців власник житла може як у міській або селищній раді, так і в режимі онлайн на сайті “Прихисток.” У той же, чи наступний день після поселення власнику житла потрібно направити заяву в органи місцевого самоврядування.

До 5 числа кожного поточного місяця потрібно подавати інформацію про кількість людей та терміни їх проживання. Компенсації за комунальні послуги нараховуватимуться до 20 числа кожного місяця. Після виїзду переселенців також слід повідомити про це місцеві органи.

Як відомо, внутрішні переселенці в Україні, будинки яких було зруйновано під час бойових дій, отримають компенсацію від держави. Вже за три-чотири місяці їм обіцяють видавати квартири. Частину людей розселять у модульні будинки.

Деяким переселенцям пощастить отримати повністю відремонтовані квартири з меблями та побутовою технікою. Це нерухомість, яку не встигли запровадити в експлуатацію до початку війни. Такі квартири будуть викуплені державою та розподілені між біженцями із найбільш постраждалих регіонів. Внутрішні переселенці житимуть у них доти, доки держава не відновить будинки у тих містах, де біженці жили до війни. Звільнені квартири потім передадуть військовослужбовцям та решті, хто стояв у чергах.

Як оформити компенсацію за комуналку українцям, які дали притулок біженцям