Володимир Зеленський зробив заяву щодо контрольованої зупинки Запорізької АЕС (відео)

Україна не розглядатиме питання щодо контрольованої зупинки Запорізької АЕС для запобігання будь-яких витоків радіації. Володимир Зеленський назвав причину

Запорізька АЕС забезпечує електроенергією дві області України, що особливо актуально з наближенням зими. Тому Україна не зупинятиме станцію.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського ABC news.

“Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до Російської. Ні, ми не згодні з цими заявами”, – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що російські війська захопили найбільшу в Європі атомну станцію з шести блоків. “Це означає шість Чорнобилів, це означає найбільшу небезпеку в Європі, це ядерна зброя”, – додав він.

“Військових не повинно бути. На території не повинно бути військової техніки. І не повинно бути робочих атомної станції, які… оточені людьми з вогнепальною зброєю”, – заявив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС і ООН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це могло б допомогти в демілітаризації станції.

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