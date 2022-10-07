Володимир Зеленський розповів про зустріч із керівником МАГАТЕ і ситуацію на ЗАЕС (відео)

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який 6 жовтня прибув до Києва

Основною темою перемовин стала передусім ситуація на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Глава держави зазначив, що тематика зустрічі стосувалась не тільки України й не лише в контексті радіаційної безпеки.

Про це повідомляє Енергоатом, передає NNS

«Звичайно, будь-які рішення поточного керівника рф щодо Запорізької станції і будь-які намагання росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву», – сказав Володимир Зеленський в щоденному відеозверненні.

Він додав: «тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не станеться жодних радіаційних інцидентів»

Президент України повідомив про важливість почути від пана Гроссі запевнення, що міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність. Була, є й буде. Втім, ризики на станції залишаються, допоки на ЗАЕС перебувають російські військові.

«Зараз на станції близько 500 окупантів. А це ні що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. Я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський звернув увагу і на інший аспект цієї теми – власне електрику. І якщо Запорізька станція не працює, українська держава отримує ситуацію, коли в країні немає профіциту електрики, яку Україна може, зокрема, експортувати до країн ЄС.

«Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси – у повній єдності», – резюмував Глава держави

Що розповів глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на ЗАЕС