Володимир Зеленський розповів про щоденні втрати ЗСУ на фронті

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати ЗСУ на фронті. З початку повномасштабного вторгнення росії українських героїв загинуло в п’ять разів менше ніж окупантів

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у програмі «Face а Zelensky». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ua.news

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п’ять разів менше українських воїнів, ніж російських», – сказав президент.

Президент України додав, що отримує дані щодо втрат ЗСУ кожного дня, однак з цифрами важливо бути обережними через те, що йдеться про людські життя.

«Позиція наших військових – не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання – це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя», – додав Зеленський.

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 55 510 військовослужбовців.

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф станом на 21 вересня втратила у війні на території України 5 937 військових загиблими.

За останні дні росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їхня кількість скоротилася приблизно на 55. росія не має переваги в повітрі.

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