Воєнний стан в Україні – коли закінчиться і наскільки його можуть продовжити

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію запроваджено з 24 лютого 2022 року. Втім їх дія вже закінчується в травні. Наскільки ще можуть продовжити воєнний стан

Про терміни воєнного стану та на скільки його ще можуть продовжити розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, що з початком повномасштабної агресії РФ воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжували вже п’ять разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Чи продовжать воєнний стан в Україні

Таким чином, строк дії воєнного стану і мобілізації завершується 20 травня 2023 року.

Однак, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, швидше за все, продовжать.

“На початку травня парламент знову має продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації”, – написав нардеп.

За його словами, дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і “дуже ймовірно знову на 90 днів”, тобто до середини серпня 2023 року.

Як відомо, востаннє Верховна рада схвалювала укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в лютому. Тоді їх продовжили також на 90 днів.

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