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Воєнний стан на окупованих територіях України – мету цього документа пояснив Данілов

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19 жовтня російський диктатор путін підписав указ про воєнний стан на окупованих територіях України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав мету цього документа

На думку Данілова, цей указ – підготовка до масової депортації українців у депресивні райони росії.

Про це секретар РНБО написав у Twitter, передає NNS

"Воєнний стан" на окупованих територіях України – мету цього документа пояснив Данілов

путін підписав указ про “воєнний стан” на окупованих територіях України

“Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ для зміни етнічного складу окупованої території”, – зазначив він.

Крім того, Данілов наголосив, що це злочин, який має засудити Організація Об’єднаних Націй (ООН), і який вже вчинила росія в Криму. Він залишився без покарання.

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