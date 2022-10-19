"Воєнний стан" на окупованих територіях України – мету цього документа пояснив Данілов

19 жовтня російський диктатор путін підписав указ про воєнний стан на окупованих територіях України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав мету цього документа

На думку Данілова, цей указ – підготовка до масової депортації українців у депресивні райони росії.

Про це секретар РНБО написав у Twitter, передає NNS

“Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ для зміни етнічного складу окупованої території”, – зазначив він.

Крім того, Данілов наголосив, що це злочин, який має засудити Організація Об’єднаних Націй (ООН), і який вже вчинила росія в Криму. Він залишився без покарання.

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