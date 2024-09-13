За прострочену аптечку або несправний вогнегасник водіям загрожує покарання. Юрист пояснив, які штрафи доведеться заплатити порушникам ПДР.

Про це розповів адвокат й магістр права Євген Буліменко, передають “Новини України – НСН”.

Які штрафи загрожують водіям з простроченими аптечками чи несправними вогнегасниками

За словами експерта, Правилами дорожнього руху (ПДР) передбачено, що водій транспортного засобу повинен мати при собі:

аптечку

вогнегасник

знак аварійної зупинки

Порушення цього правила – керування або експлуатації транспортного засобу – може мати наслідком адміністративну відповідальність, передбачену частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.

Водіям загрожує покарання за прострочену аптечку чи несправний вогнегасник – подробиці

Водночас відсутність у транспортному засобі аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки при наданні послуг із перевезення пасажирів, матиме наслідком адміністративну відповідальність, встановлену частиною 2 статті 121 КУпАП – у вигляді штрафу в розмірі 680 грн.

При цьому повторне таке порушення впродовж року тягне за собою:

або накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) – з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців

або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

Відсутність аптечки в автобусі –кому можна поскаржитись

РЯк відомо, обов’язковість наявності у транспортному засобі (ТЗ) медичної аптечки – з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена – передбачена підпунктом “є” пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, що були затверджені постановою Кабінету міністрів №1306 від 10 жовтня 2001 року.

При порушенні перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зі скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

Джерело: РБК-Україна.

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