Vodafone запровадив вигідний тариф, якого немає у Київстар та lifecell

Мобільний оператор Vodafone запровадив дуже вигідний тариф план, який дозволить йому переманити до себе багатьох клієнтів Київстар та lifecell

Цей тарифний план, який одержав назву “Vodafone всі свої”, дає можливість абонентам користуватися безлімітними дзвінками на номери всіх мобільних операторів, які працюють в Україні. Крім того, вигідний тариф надає абонентам ще й безлімітний доступ до всіх месенджерів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ця акція триватиме до 28 лютого 2022 року, тобто фактично до кінця зими. Таким чином, абоненти цього мобільного оператора можуть до кінця зими не перейматися тим, що у них закінчаться безкоштовні хвилини для дзвінків на інші оператори. Вони можуть телефонувати їм стільки ж, скільки телефонують у своїй мережі.

Скористатися цією щедрою акцією можуть абоненти, які підключені до наступних тарифів:

Vodafone SuperNet_19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo);

Vodafone SuperNet (Start, Start, Pro, Pro, Turbo, Unlim);

Vodafone 4G Smart (XS, S, S, M, XL);

Vodafone Red (M, L, XL);

Vodafone Business (S, M, L).

Є також невелика умова: абоненти Vodafone можуть підключити у себе цю акцію в період з 29 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року. Тобто, після 31 січня підключитися до неї вже не вийде.

І хоча акція розрахована на період до кінця зими, вона може неабияк прорідити ряди користувачів мереж Київстар та lifecell, які звично ставлять ліміти для дзвінків на номери інших операторів.

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