Vodafone розширив географію безплатних послуг для абонентів – список країн

Мобільний оператор Vodafone розширив географію безплатних послуг, які він надає своїм абонентам для міжнародних дзвінків. Тепер список країн, де діє безкоштовний роумінг для клієнтів цього мобільного оператора, поповнився ще двома

Список країн із безкоштовним роумінгом поповнився ще двома країнами – Люксембургом та Словенією. Таким чином, абонентам Vodafone вже доступний безкоштовний роумінг у 33 країнах.

У рамках цієї послуги клієнти Vodafone отримують 300 хвилин на розмови та 10 Гб інтернету, повідомляє прес-служба мобільного оператора. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, оновлений список країн, де діє безкоштовний роумінг від Vodafone, виглядає так:

1..Австрія

2. Бельгія

3. Азербайджан

4. Болгарія

5. Греція

6. Великобританія

7. Данія

8. Ізраїль

9. Естонія

10.Іспанія

11. Ірландія

12. Італія

13. Латвія

14. Канада

15. Литва

16. Молдова

17. Люксембург

18. Нідерланди

19. Норвегія

20. Німеччина

21. Польща

22. Румунія

23. Португалія,

24. Словаччина

25. Словенія

26. Угорщина

27. США

28. Фінляндія,

29. Франція

30. Чехія

31. Хорватія

32. Швеція

33. Швейцарія.

Крім того, в компанії нагадали, що з початку військових дій в Україні, відколи став діяти безплатний роумінг, Vodafone надав своїм клієнтам безоплатних послуг міжнародного зв’язку на 596 мільйонів гривень.

Якщо розглядати у розрізі країн, то зараз найбільша кількість українців, які користуються Vodafone, знаходиться у Польщі. На другому місці розташувалася Німеччина і на третьому Чехія. До п’ятірки лідерів увійшли також Італія та Франція.

Доступний роумінг включає такий пакет послуг:

10 ГБ інтернету та 300 хвилин;

• 250 хвилин для дзвінків на номери Vodafone Україна;

• 50 хвилин для дзвінків на інші оператори України, країни перебування, а також для вхідних дзвінків;

• 100 SMS на будь-які оператори.

Доступний роумінг включається автоматично при внесенні абонплати абонентам передоплати, а також при оплаті рахунку для контрактників.

Vodafone зробив безкоштовну послугу для українців за кордоном