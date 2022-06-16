Vodafone повідомляє про підвищення вартості трьох пакетів зв’язку з 1 липня

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна почав розсилати своїм абонентам повідомлення про збільшення вартості трьох пакетів передплаченого зв’язку. З першого липня зміниться вартість тарифів SuperNet Start, SuperNet Pro та SuperNet Unlim

Починаючи з 1 липня 2022 року тарифи SuperNet Start, SuperNet Pro та SuperNet Unlim коштуватимуть не 125, 180 та 260 грн, а 145, 205 та 300 грн відповідно. Заради справедливості слід зазначити, що разом із зростанням плати абоненти отримають і більший обсяг послуг.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ITC.ua

Отже, у випадку з Vodafone SuperNet Start вартість тарифу на місяць становитиме 145 грн (а не 125 грн як раніше), при цьому збільшаться обсяги послуг: інтернет – з 7 до 10 ГБ; хвилини для дзвінків по Україні – з 150 до 200 хв. Online PASS (безліміт на месенджери) доступний і надалі.

Вартість тарифу Vodafone SuperNet Pro зросте до 205 грн (зараз – 180 грн). При цьому мобільного інтернету побільшає (з 20 до 25 ГБ), як і хвилин дзвінків по Україні (з 250 до 300 хв). А Online PASS (безліміт на месенджери) додається безкоштовний Social PASS (безліміт на соцмережі).

Пакет Vodafone SuperNet Unlim тепер коштуватиме клієнтам 300 грн (замість 260 грн), при цьому кількість інтернету зросте з 40 до 50 ГБ/міс, а хвилин для дзвінків по Україні – з 350 до 400 хв.

З 01.07 послуги “Обмін хвилин” та “Безліч розмов” будуть недоступні для підключення. Якщо у клієнта діє одна з цих послуг, вона відключиться при оновленні пакета. Якщо у абонента діє оплачений пакет, то нова вартість почне діяти вже за наступного оновлення пакета послуг з 01.07. Якщо підключено послугу «Рік без абонплат», вартість тарифу не зміниться до закінчення, а кількість послуг збільшиться. Після закінчення дії послуги вартість тарифу буде відповідним чином збільшено.

З 01.07 також зміняться умови надання послуг міжнародного зв’язку. Вартість дзвінків до росії та білорусі буде 25 грн/хв, SMS – 3 грн/шт. Послуга «Безліміт за кордон» буде доступна для дзвінків до Польщі (T-Mobile/Heyah). Послуга “Спецтариф для дзвінків за кордон” припиняє свою дію.

Зазначимо, що оператор Vodafone Україна планував збільшити вартість своїх пакетів ще в середині лютого (зміни мали набути чинності з 1 березня), проте через вторгнення росії в Україну заплановане підвищення довелося відкласти.

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