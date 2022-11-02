Vodafone попередив абонентів, коли відновиться зв’язок у регіонах

Vodafone попередив своїх абонентів, що тимчасові складнощі зі зв’язком виникли через перебої з електроенергією. У середу, 2 листопада, мобільний оператор почав розсилати смс-повідомлення з інформацією про те, що роботи над поновленням зв’язку продовжуються

Як відомо, проблеми зі зв’язком мають і абоненти Київстар. У вівторок, 1 листопада, в Україні відбувся масштабний збір і громадяни досі не можуть поповнити собі рахунок, додзвонитися до близьких, або скористатися мобільним інтернетом.

У Vodafone зазначили, що оскільки мобільний зв’язок не може довго працювати від акумуляторів, то в тих регіонах, де вже 3-й день немає електрики, відповідно не працює і зв’язок. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складності зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів. Дизель-генератори виручають, але їх кількість і час роботи обмежені. Ми вже працюємо над відновленням зв’язку. Нестабільна ситуація може продовжуватися до усунення пошкоджень інфраструктури. Тримаємося!”, – йдеться у повідомленні.

Багато абонентів на сторінці мобільного оператора на Facebook вимагають, щоб вони не знімали денну плату за послуги, які не надаються.

“Ми розуміємо вас, але надати інформацію про відновлення не можемо, оскільки фахівці роблять все в межах своїх сил. Щодо сплачених коштів, але послуги не надаються, то поки інформації ніякої немає. Як тільки щось буде, то ми повідомимо!” , – відповідають у прес-службі Vodafone.

Оскільки в Україні діє послуга “національний роумінг”, то всім абонентам, які залишилися без зв’язку, мобільні оператори радять намагатися підключатися до абонентів інших операторів. Можливо, у когось зв’язок ловитиме краще.

Як діяти, коли пропав мобільний зв’язок та інтернет