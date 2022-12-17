Власники автомобілів можуть оформити субсидію, але є вимоги до транспортного засобу – які саме

В Україні власники автомобілів також можуть оформити субсидію. Але при цьому є вимоги до самого транспортного засобу – подробиці

Для власників авто при оформленні субсидії єдеякі вимоги до транспортного засобу. Він має бути єдиним у домогосподарстві, а його вік – не менше 5 років. Крім того, отримати субсидію можуть українці, які мають кілька автомобілів віком понад 15 років.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду, розповідає НСН

Власники автомобілів можуть оформити субсидію, але є вимоги до ТЗ

“Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не минуло п’яти років або два або більше автомобілів віком до 15 років, субсидія у такому разі не призначається”, – зазначили у відомстві.

Цього року субсидію призначили автоматично тим українцям, які отримували її до квітня 2022 року. А тим, хто раніше пільгу не отримував, треба звертатися із заявою до ЦНАПу, територіальну громаду поштою через “Дію”.

Як відомо, з 1 грудня 2022 року документи на призначення субсидії почав ухвалювати і Пенсійний фонд України.

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