З початку року в України було зафіксовано понад 60 випадків, коли через самовільне втручання в роботу газових приладів вода потрапляла в газопроводи, через що від газопостачання було відключено 732 споживачів. Власникам газових колонок розповіли, чого в жодному разі не можна робити.

Проблема виникає через те, що під час підключення газової колонки самостійно або за допомогою сумнівних майстрів плутаються шланги подачі води та газу. Це призводить до того, що вода розтікається газовими трубами по будинку, потрапляє в лічильники та газові прилади мешканців.

Про це розповіли у ГазПравді. передають “Новини України – НСН”.

Там зазначили: зазвичай усе починається з бажання заощадити на заміні газової колонки.

“Люди економлять кошти, звертаються до неперевірених фірм, які не мають ліцензій, не мають навичок, не вміють проводити ці роботи якісно. Потім трапляються аварійні ситуації”, – йдеться в матеріалі.

Власникам газових колонок зробили серйозне попередження – чого не можна робити в жодному разі

Наголошується, що масштаб факторів залежить від багатьох чинників. Зокрема:

“Як скоро будинки повернуть газопостачання, залежатиме від обсягу завданих збитків. Іноді це триває кілька днів, але часто роботи затягуються на тижні”, – розповіли аналітики.

При цьому зазначається, щоб висушити газову мережу будинку, газовикам доводиться обстежити всі квартири. При чому перевіряти не лише труби, а й газові прилади – адже вода може потрапити, зокрема:

у лічильник газу;

у газову плиту.

Така проблема може виникнути не тільки в багатоповерхівці

Наголошується, що подібна ситуація може статися не лише у багатоповерхівці. До великих проблем може призвести неправильне встановлення колонки й у приватних будинках.

“Якщо таке трапляється у приватних домогосподарствах, це ускладнює ситуацію. Адже треба проводити земляні роботи, розкопувати газопровід, знаходити нижню точку (щоб злити воду. – Ред.)”, – зазначається у матеріалі.

Загалом, самовільне втручання у роботу газової мережі не лише небезпечне, а й незаконне. Відповідно, винуватця аварії можуть покарати:

зобов’язати сплатити штраф та відшкодувати збитки, заподіяні сусідам;

у деяких випадках його взагалі можуть відрізати від газопостачання.

“Встановлювати, замінювати та ремонтувати газове обладнання мають лише кваліфіковані та сертифіковані фахівці”, – нагадали аналітики.

Ще новини України: ЗСУ уразили військовий арсенал “Котлубань” у Росії, куди надійшли іранські ракети