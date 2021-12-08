Вчені стверджують, що вони виявили “прихований” варіант штаму “Омікрон”. ПЛР-тест його не бачить

За їх словами, “Омікрон” неможливо відрізнити від інших штамів за допомогою ПЛР-тестів, використовуваних співробітниками охорони здоров’я для отримання швидкої картини поширення коронавірусу по всьому світу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Украина.

“Прихований” варіант штаму має багато спільних мутацій зі стандартним “Омікроном” . Але в ньому відсутня особлива генетична зміна, яка дозволяє використовувати лабораторні ПЛР-тести в якості грубого і готового засобу для виявлення ймовірних випадків захворювання.

Цей варіант як і раніше визначається як коронавірус за допомогою всіх звичайних тестів, і може бути ідентифікований як штам “Омікрон” за допомогою геномного тестування. Але ймовірні випадки не будуть виявлені за допомогою звичайних тестів ПЛР, які дають більш швидкі результати.

Дослідники кажуть, що ще занадто рано судити про те, чи буде новий варіант штаму “Омікрон” поширюватися так само як і стандартний штам, але “потайний” варіант генетично відрізняється і тому цілком може вести себе по-іншому.

Прихований варіант був вперше виявлений серед геномів COVID, представлених в останні дні з Південної Африки, Австралії та Канади, але, можливо, він вже поширився більш широко. Серед кількох десятків випадків, виявлених на цю мить, немає жодного у Великобританії.

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