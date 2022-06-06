Виплати переселенцям – оновлено перелік територій, жителі яких зможуть отримувати грошову допомогу

В Україні оновлено перелік територій, жителям яких виплачуватимуть грошову допомогу від держави. Таким чином, фінансова допомога переселенцям стане доступною більшому колу людей

Про це стало відомо із повідомлення прес-служби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як йдеться у повідомленні, до тих громад, які вже були у цьому списку, додалося ще 5 ОТГ із північного регіону країни та одна з південного.

“До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або тих, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада на Миколаївщині та 5 — на Сумщині”, – пише прес-служба міністерства.

Таким чином, до цього списку зараз входять 310 ОТГ із 8 областей України:

Дніпропетровській (7 громад);

Донецькій (66 громад);

Запорізькій (64 громади);

Луганській (37 громад);

Миколаївській (23 громади);

Харківській (51 громада);

Херсонській (49 громад);

Сумський (13 громад).

Усі жителі цих громад, які були змушені через війну тимчасово змінити місце проживання, можуть розраховувати на фінансову допомогу для переселенців. У міністерстві нагадали, що цей список не є якоюсь догмою. Його постійно переглядають та оновлюють – залежно від ситуації на фронті.

Якщо жителі цих областей не знайшли свої ОТГ у цьому списку, то їм потрібно звернутися до своєї військової адміністрації (можна по телефону) та уточнити, чи мають вони право на виплату допомоги переселенцям.

Така допомога надається щомісяця у розмірі: 3000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей; 2000 гривень – для дорослих.

Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх отримуватимуть не всі (перелік громад)