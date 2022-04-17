Виплата 5000 гривень на день народження – хто отримає фінансову допомогу

Громадян пенсійного віку в Україні вирішили підтримати шляхом надання разових виплат у розмірі 5000 гривень на день народження. Програма діятиме до закінчення періоду воєнного стану у державі

Приклад того, як потрібно дбати про громадян у скрутні часи, подала влада Івано-Франківська. Пенсіонерам, яким неймовірно складно виживати в умовах війни, до дня народження виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі до 5000 гривень. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Варто зазначити, що в Івано-Франківську раніше вже діяла програма соціальної допомоги, тепер її вирішили відновити. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Розмір одноразових виплат для пенсіонерів залежить від віку отримувача.

Найбільші суми грошей до дня народження отримають довгожителі Івано-Франківська, які вже відзначили 100 і більше років, їм нададуть допомогу у розмірі 5000 гривень.

Допомога пенсіонерам, які досягли 95-річного віку, становитиме 3000 гривень. Тим, кому виповнилося 90 років, виплатять 1000 гривень. Особам старшим за 70 років до дня народження перерахують по 500 гривень.

Щоб отримати фінансову допомогу до дня народження, необхідно оформити заявку міському Центрі надання адміністративних послуг. Виплати можуть отримати усі пенсіонери, які відзначили день народження після 24 лютого 2022 року.