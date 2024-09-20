Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони, передають «Новини України – НСН».

Під час засідання РНБО очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їхніх персональних даних.

Військовим та держслужбовцям обмежать використання Telegram на службових пристроях – деталі

«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram — це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», — наголосив він.

Водночас представники Служби безпеки, Генерального штабу Збройних сил України зазначили, що цей месенджер активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

Тож зважаючи на це, НКЦК ухвалив рішення заборонити встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств критичної інфраструктури.

Винятки становитимуть лише ті, для кого використання цього месенджера є частиною службових обов’язків.

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