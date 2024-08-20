Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на легіон “Свобода Росії”, проект “Хочу жити”, та Головне управління розвідки.

У “Хочу жити” зазначили, що російський військовий із позивним “Сільвер” потрапив до одного з підрозділів смертників “Шторм”, де він надивився на повне беззаконня та знецінення людського життя.

За інформацією ЛСР він не погодився з режимом Володимира Путіна і прийняв рішення приєднатися до підрозділу росіян, які воюють на боці України.

“Сільвер” став добровольцем ЛСР узимку 2024 року. Протягом кількох місяців він передавав легіону важливу інформацію: розташування сил та засобів росіян, їхні плани, завдання на конкретній ділянці фронту.

“Пізніше, у потрібний момент, він активував вибухові пристрої у штабі, точно над місцем відпочинку командира полку та старших офіцерів. В результаті командир та кілька старших офіцерів підрозділу “Шторм” отримали тяжкі поранення”, – зазначили у легіоні.

У Головному управлінні розвідки уточнили, що “Сільвер” кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу “Шторм-Z”. У приміщенні спали його комбат та інші російські офіцери.

Військовий РФ підірвав штаб з комбатом “Шторм-Z” і перейшов на бік України

“Там близько 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч із під’їздом, і ми вирішили в цю трубу кинути гранату чи дві, щоб вони поряд з ними вибухнули”, – розповів російський військовий під час пресконференції..

Після цього на відході російський військовий замінував стежку і вийшов узгодженим маршрутом. Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону.

Ще новини України: Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових