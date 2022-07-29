Військовий облік в Україні: яке покарання передбачено за відмову від повістки

В Україні проводиться військовий облік громадян. Представник адвокатського об’єднання «PwC Legal» Артем Крикун-Труш розповів чи можна відмовитися від повістки і яке покарання передбачено за відмову

Представник адвокатського об’єднання «PwC Legal» Артем Крикун-Труш повідомив, що завжди можна відмовитися отримувати повістку та підписуватися щодо її отримання, але доведеться сплатити штраф. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Varta1.

Якщо вручають повістку в громадському місці та вписують дані в порожній бланк із підписом керівника центру комплектування, потрібно пояснити, що це незаконно.

У разі відмови від повістки представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Ви теж не зобов’язані нічого писати або ставити підпис у цьому акті. Якщо акт все ж складуть, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 грн за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді.

У суді центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку: саме за це (а не за відмову від повістки) передбачено штраф. За власне відмову покарання немає.

Під час вручення повістки представник центру комплектування ще не знає, чи порушуєте ви правила обліку, чи ні.

У разі, якщо чоловік виїхав на нове місце проживання, потрібно знятися з обліку та стати на новий облік протягом семи днів.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання, незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії.

Потрібно інформувати свій центр комплектування про зміни в житті та переміщення.

Якщо чоловік порушує згадані правила обліку, то підлягає адміністративній відповідальності.

«А якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав. У такому разі центру комплектування буде складно довести правопорушення — інформація про те, чи знялися ви з обліку, є лише у вашого попереднього центру, а даними військкомати не обмінюються», — пояснює Артем Крикун-Труш.

Кримінальна відповідальність за ухиляння від військового обліку може бути застосована не за перше порушення обліку, а лише після попередження керівником центру комплектування, коли не з’явилися за повісткою для уточнення облікових даних.

Покарання від 3 до 5 років, згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може бути призначено в разі, коли ви уточнили облікові дані, пройшли медкомісію, вам вручили повістку вже про призов на службу, але у визначений час ви не прийшли до центру комплектування.

Яке покарання передбачено за ухилення від мобілізації переселенцями