Військовий облік для жінок в Україні: чи можуть оштрафувати за ухилення від мобілізації

В Україні з 1 жовтня запровадять обов’язковий військовий облік жінок певних спеціальностей, якому підлягатимуть українки віком від 18 до 60 років. Чи загрожують штрафи за ухилення від мобілізації

За ухилення від обліку штрафи українкам не загрожують. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, список професій, жінки яких можуть стати на військовий облік, було складено на підставі спеціальностей, які є актуальними в армії зараз і можуть знадобитися в майбутньому.

Жінки, які не стануть на військовий облік, не можуть бути притягнуті до відповідальності за це, оскільки до моменту постановки на облік не є військовозобов’язаними. Простими словами, жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік.

Міністр додав, що штрафи не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на військовий облік.

Військовозобов’язані громадяни перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним чоловік та жінка стають лише після постановки на військовий облік, додав Резніков.

Військовий облік жінок: які професії потраплять до списку і чи зможуть вони виїжджати з України