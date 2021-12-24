Нашумілий список професій, за яким жінок збираються брати на військовий облік, скоротять

Список професій і спеціальностей, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

У своєму Facebook він написав, що вранці обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nv.ua.

За словами Завітневича, список професій мало визначати Міністерство оборони, а після його публікації «ми побачили, що він дуже великий».

«Дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які справді не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням. Але сама ініціатива правильна, країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує», — зазначив він.

Раніше Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов’язаних.

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Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть до кінця 2022 року стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

У переліку — такі популярні професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо.

30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про призов резервістів без мобілізації і збільшення штрафів за ухилення від служби. Він набув чинності 23 квітня.

Відповідно до однієї з норм закону, жінки з професією, «спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком», беруться на облік військовозобов’язаних.

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