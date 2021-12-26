Військовий облік для жінок – які зміни відбудуться в житті українок

Подати документи про взяття на військовий облік можна буде онлайн. Збори і навчання – за бажанням

Із взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде. Про це написав у facebook Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Київ.Media.

“По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур”, – повідомив Залужний.

Він зазначив, що протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для жінок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

Залужний також заспокоює: військові збори і навчання не є обов’язковими, принаймні, покищо.

“Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням”, – йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.

“Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював”, – зазначив головнокомандувач. “Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю”, – пояснив він.

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язує жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

Військовий облік жінок – список професій скоротять. Думка укрїнців (відео)

Коли почнуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку?