Війська РФ використовують українську військову форму для влаштування провокацій на Луганщині – ЦНС

Рух спротиву попереджає про можливі показові акти насильства з боку росіян. Окупанти використовують українську військову форму для провокацій на напрямку Кремінної

Окупанти готують провокації на Луганщині з використанням української військової форми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує НСН

Війська РФ використовують українську військову форму для дискредитації ЗСУ

Рух попереджає про те, що росіяни можуть планувати операції під «чужим прапором» для дискредитації ЗСУ. Крім того, можливі показові акти насильства серед цивільного населення у піксельній формі.

«Для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі», – додали в ЦНС.

10 місяців повномасштабної війни: втрати ворога на Запоріжжі і Луганщині, битва за Бахмут — ситуація на фронті