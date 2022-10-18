Війна в Україні – втрати ворога на 18 жовтня

Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога у війні проти України станом на 18 жовтня 2022 року

Минулої доби, 17 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 530 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 65 850 російських військових.

Про це інформує Генштаб, передає NNS

Українські військові також знищили:

танків ‒ 2548 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14)

артилерійських систем – 1622 (+23)

РСЗВ – 372 (+6)

засоби ППО ‒ 188 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35)

крилаті ракети ‒ 318 (+2)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16)

Мінус 320 окупантів і знищена техніка – втрати ворога на 17 жовтня