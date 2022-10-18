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Україна
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Війна в Україні – втрати ворога на 18 жовтня

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Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога у війні проти України станом на 18 жовтня 2022 року

Минулої доби, 17 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 530 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 65 850 російських військових.

Про це інформує Генштаб, передає NNS

Українські військові також знищили:

  • танків ‒ 2548 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14)
  • артилерійських систем – 1622 (+23)
  • РСЗВ – 372 (+6)
  • засоби ППО ‒ 188 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35)
  • крилаті ракети ‒ 318 (+2)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16)

Війна в Україні – втрати ворога на 18 жовтня

Мінус 320 окупантів і знищена техніка – втрати ворога на 17 жовтня

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