Війна в Україні – втрати ворога на 18 жовтня

Генеральний штаб ЗСУ розповів про втрати ворога у війні проти України станом на 18 жовтня 2022 року
Минулої доби, 17 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 530 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 65 850 російських військових.
Про це інформує Генштаб, передає NNS
Українські військові також знищили:
- танків ‒ 2548 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14)
- артилерійських систем – 1622 (+23)
- РСЗВ – 372 (+6)
- засоби ППО ‒ 188 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35)
- крилаті ракети ‒ 318 (+2)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16)
Мінус 320 окупантів і знищена техніка – втрати ворога на 17 жовтня