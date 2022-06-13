Вихідні і свята у липні 2022: чи будемо додатково відпочивати

У липні 2022 на українців чекає кілька важливих свят. Чи будуть додаткові вихідні на нове святоі скільки будемо відпочивати

В липні 2022 нас чекає кілька важливих свят, таких як народне Івана Купала, святих Петра і Павла. Вперше буде відзначено День Української державності, яке співпаде з Днем хрещення Русі.

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає, чи будуть додаткові вихідні на нове свято NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Чи будуть додаткові вихідні?

У липні ми матимемо 10 вихідних та 11 робочих днів. Додатковий вихідний мав би бути 28 липня, оскільки в Україні вперше відсвяткують День Української державності.

Однак через військовий стан додаткові вихідні скасовуються. Такі нормативи закладені до статті 6 Закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

Таким чином вихідними днями стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 липня.

Що відомо про нове свято

Свято встановлено Указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Під час своєї промови на урочистому засіданні Верховної Ради України повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.

31 травня 2022 року Верховна рада ухвалила його: “за” проголосували 257 народних депутатів. Закон набрав чинності 9 червня 2022 року.

Найголовніші свята липня 2022

1 липня – День архітектури України; День державного реєстратора

2 липня – День податківця України

3 липня – День Військово-морських Сил України

4 липня – День судового експерта

6 липня – День військ ППО Збpойних Сил України

7 липня – День пpацівника природно-заповідної справи; Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала)

– День пpацівника природно-заповідної справи; 10 липня – День рибалки

11 липня – Всесвітній день народонаселення

12 липня – Всесвітній день бортпровідника; Святих апостолів Петра і Павла

16 липня – День бухгалтера

17 липня – День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели

28 липня – День Української Державності; День хрещенні Русі; Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами

Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами 29 липня – День системного адміністратора

31 липня – День флота України; День працівників торгівлі

Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: свята та вихідні