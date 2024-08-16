Відстрочка від мобілізації – в Україні спростили порядок її отримання для доглядачів

Деяким категоріям українців надається відстрочка від мобілізації. Згідно з внесенням змін в правила надання відстрочки з’являться 2 окремі категорії.

У п’ятницю, 16 серпня, український уряд вніс зміни в правила надання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді України Тарас Мельничук, передають “Новини України – НСН”.

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Ідеться про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб відповідно до нового “мобілізаційного закону”.

Таким чином тих, хто має осіб, яких вони утримують, і мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежували між собою. Це будуть дві окремі категорії, пакети документів, які підтверджують зазначений факт, теж стануть різними.

За словами Мельничука, Кабмін удосконалив механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та термін його видачі.

Раніше член Асоціації правників України, юрист-практик у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко пояснював, що закон про мобілізацію № 3633, який ухвалили у травні, визначає, що частина українців може втратити право на відстрочку з 1 серпня. Жодних змін у цьому питанні наразі немає.

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