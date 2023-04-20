Відреагували на санкції – окупанти заявили, що переводять ЗАЕС на російське ядерне паливо

Реагуючи на масові антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення в Україну, в Росії заявили про плани перевести окуповану ЗАЕС на російське ядерне паливо та технології

За словами радника глави концерну “Росенергоатом” Рената Карчаа, запасів американського ядерного палива виробництва Westinghouse на Запорізькій АЕС вистачить на чотири роки, повідомляє російський “Інтерфакс”.

Про це розповідає НСН з посиланням на ZN,UA

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“Теоретично нинішніх запасів американського палива – приблизно на чотири роки. Але його заміщення на російське почнеться набагато раніше. Ми американського палива не потребуємо, як і їхніх технологій. У нас вони свої. І ми, втім, далеко не тільки ми, вважаємо їх найкращими у світі”, – сказав Карчаа, коментуючи заборону США щодо використання американських технологій на Запорізькій АЕС.

Раніше Міністерство енергетики США направило російській державній компанії з атомної енергетики “Росатом” застереження щодо неприпустимості можливого використання американських ядерних технологій, які присутні на окупованій Запорізькій АЕС.

Як відомо, США вперше ввели санкції проти атомної галузі РФ. Зокрема, під санкції потрапила компанія “Русатом Оверсіз”, яка відповідає за просування проектів “Росатому” за кордоном, зокрема у сфері водневої енергетики. Під нові санкції США також потрапив президент “Русатом Оверсіз” Євген Пакерманов.

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