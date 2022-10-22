Відпустки військових під час війни – умови, терміни, соціальні пільги

В Україні відпустки військових під час війни регламентуються законом. На який термін надається відпустка і які соціальні пільги міє військовий розповіли в Міноборони

Під час дії воєнного стану військовослужбовці України мають право на відпустку терміном не більше десяти днів із зберіганням грошового забезпечення. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Згідно з законом в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», – зазначається у повідомленні..

При цьому, надання інших видів відпусток припиняється. Але є виключення. До них відносяться:

відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє з батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їх рішенням),

відпустки у зв’язку з хворобою або лікуванням після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

За інформацією Міноборони, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово- лікарської комісії надаються командирами військових частин.

Військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, відпустки надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов’язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження.

Які відпустки надаються працівникам під час війни — Мінекономіки