Відновлення житла в Україні – що пропонують для заміни пошкоджених секцій багатоповерхівок

Канадська студія архітектури та дизайну WZMH Architects розробила рішення для заміни пошкоджених секцій багатоповерхівок, що постраждали від війни Україні. Що пропонують для відновлення житла в Україні

В будівлі пропонують вставляти збірні модульні блоки з бетону. Про це пише Construction Canada. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті bzh.life

Збірні модульні блоки вставляють в існуючу будівлю. Рішення призначене для значного зменшення кількості оздоблювальних матеріалів, таких як гіпсокартон, килим, плитка, і включає спеціальний сендвіч-шар, який усуває потребу в перегородках, пояснив очільник WZMH Architects Зенон Радевич.

Спеціальний з’єднувач полегшує процес складання, прискорює час будівництва та робить його економічно ефективним.

“Концепція цих боксів полягає в тому, що підлога, стіни та стеля зроблені з бетону, тому вони міцні. Це чудово для акустики, а також для вогнестійкості”, — пояснюють у WZMH Architects.

Але є проблема із вагою, адже бетон набагато важчий, ніж збірні сталеві або дерев’яні каркаси.

“Ми шукали, як зменшити вагу блоків, і ми робимо це, зменшуючи товщину бетону, де це можливо, і використовуючи легкий бетон”, – каже Радевич.

Концепцію схвалило Посольство України в Канаді. WZMH разом із групою українських архітекторів, які зараз перебувають у Канаді, співпрацюватиме з урядовими органами України та Канади, щоб втілити цю ідею в життя.

За даними Statista, станом на 8 серпня збитки, завдані житлу внаслідок російського вторгнення в Україну, на основі загальнодоступних даних оцінюють у 47,8 мільярда доларів. Дані Посольства України в Канаді свідчать про те, що війна частково або повністю знищила близько 61 000 000 м2 житлової площі та понад 121 000 будівель.

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