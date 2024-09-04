В НЕК «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 5 вересня в Україні.

Про це розповідають «Новини України – НСН».з посиланням на «Укренерго».

В Україні завтра застосують 1 чергу відключень електроенергії.

«Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень», – йдеться в повідомленні компанії.

В «Укренерго» зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Відключення світла 5 вересня – діятиме одна черга обмежень

У разі змін обмежень буде повідомлено додатково.

«Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах», – додали в НЕК «Укренерго».

Ще новини Укураїни: В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки відключення світла 4 вересня