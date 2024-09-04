В НЕК «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 5 вересня в Україні.
Про це розповідають «Новини України – НСН».з посиланням на «Укренерго».
В Україні завтра застосують 1 чергу відключень електроенергії.
«Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень», – йдеться в повідомленні компанії.
В «Укренерго» зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежується.
Відключення світла 5 вересня – діятиме одна черга обмежень
У разі змін обмежень буде повідомлено додатково.
«Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах», – додали в НЕК «Укренерго».
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