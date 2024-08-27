В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки відключення світла 28 серпня в Україні.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».
В компанії повідомили, що завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання.
Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень
В Укренерго закликають українців економити електроенергію.
Відключення світла 28 серпня – діятимуть дві черги обмежень енергоспоживання
«Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо.
Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – йдеться в повідомленні компанії.
Раніше ми розповідали, як діють черги у графіках відключень:
- темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
- світло-сіра зона – відключення світла можливі.
- біла зона – світло гарантовано є.
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