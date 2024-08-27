В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки відключення світла 28 серпня в Україні.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

В компанії повідомили, що завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень

В Укренерго закликають українців економити електроенергію.

Відключення світла 28 серпня – діятимуть дві черги обмежень енергоспоживання

«Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – йдеться в повідомленні компанії.

Раніше ми розповідали, як діють черги у графіках відключень:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

світло-сіра зона – відключення світла можливі.

біла зона – світло гарантовано є.

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