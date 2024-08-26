В Україні діятимуть відключення світла 27 серпня. В ДТЕК розповіли, як будуть застосовувати графіки обмежень завтра.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК.
У ДТЕК зазначили, що попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях можливе застосування графіків стабілізаційних відключень.
Відключення світла 27 серпня – як діятимуть графіки обмежень енергоспоживання в Україні
Як вимикатимуть світло 27 серпня
Відтак, в ДТЕК повідомили, що завтра буде:
- 00:00 – 06:00 три черги відключень
- 06:00 – 11:00 чотири черги
- 11:00 – 15:00 три черги
- 15:00 – 21:00 чотири черги
- 21:00 – 00:00 три черги
В компанії додали, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.
Як діють черги у графіках відключень:
- темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
- світло-сіра зона – відключення світла можливі.
- біла зона – світло гарантовано є.
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