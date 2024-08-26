В Україні діятимуть відключення світла 27 серпня. В ДТЕК розповіли, як будуть застосовувати графіки обмежень завтра.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях можливе застосування графіків стабілізаційних відключень.

Відключення світла 27 серпня – як діятимуть графіки обмежень енергоспоживання в Україні

Як вимикатимуть світло 27 серпня

Відтак, в ДТЕК повідомили, що завтра буде:

00:00 – 06:00 три черги відключень

06:00 – 11:00 чотири черги

11:00 – 15:00 три черги

15:00 – 21:00 чотири черги

21:00 – 00:00 три черги

В компанії додали, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

Як діють черги у графіках відключень:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

світло-сіра зона – відключення світла можливі.

біла зона – світло гарантовано є.

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